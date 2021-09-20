Жительница Оричевского района во время скандала зарезала своего сожителя

Вскоре после убийства подозреваемую задержали и завели на нее уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На 48-летнюю жительницу Оричевского района, которая зарезала своего сожителя, завели уголовное дело. Ее обвиняют в умышленном убийстве. Об этом рассказали в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 18 сентября подозреваемая и ее 54-летний сожитель распивали напитки в одном из частных домов в селе Пустоши. В ходе беседы между ними возникла ссора. Разозлившаяся женщина взяла кухонный нож и нанесла потерпевшему несколько ударов по телу. От полученных ран мужчина скончался.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Расследование продолжается.