Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 сентября 2021 13:35

Жительница Оричевского района во время скандала зарезала своего сожителя

До суда подозреваемая будет находиться под стражей
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вскоре после убийства подозреваемую задержали и завели на нее уголовное дело

Вскоре после убийства подозреваемую задержали и завели на нее уголовное дело

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На 48-летнюю жительницу Оричевского района, которая зарезала своего сожителя, завели уголовное дело. Ее обвиняют в умышленном убийстве. Об этом рассказали в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 18 сентября подозреваемая и ее 54-летний сожитель распивали напитки в одном из частных домов в селе Пустоши. В ходе беседы между ними возникла ссора. Разозлившаяся женщина взяла кухонный нож и нанесла потерпевшему несколько ударов по телу. От полученных ран мужчина скончался.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Расследование продолжается.