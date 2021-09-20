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Политика20 сентября 2021 13:27

«Новые люди» и партия Пенсионеров попадут в новый созыв Законодательного собрания Кировской области

По партийным спискам на выборах лидирует «Единая Россия»
Андрей Сергеев
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Кандидаты от «Единой России» побеждают по 20 одномандатным округам.

Кандидаты от «Единой России» побеждают по 20 одномандатным округам.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Избирательная комиссия Кировской области объявила предварительные итоги на выборах в Законодательное собрание. На данный момент обработано порядка 99% бюллетеней.

Кандидаты от «Единой России» побеждают по 20 одномандатным округам, шесть забирают выдвиженцы от «Справедливой России - За Правду» и один мандат достается представителю от ЛДПР.

По партийным спискам на выборах в Законодательное собрание Кировской области лидирует «Единая Россия» (27,27%). «Справедливая Россия - За Правду» (19,64%), КПРФ (17,77%), ЛДПР (13,78%), «Новые люди» (8,77%), партия Пенсионеров (6,17%) и Коммунисты России (3,21%).

Таким образом, по предварительным итогам, пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в региональный парламент, преодолевают новые политические силы: «Новые люди» и партия Пенсионеров.

Напомним, что в седьмом созыве число депутатских мандатов сокращено до 40 - 27 избираются по одномандатным округам, 13 - по партийным спискам.