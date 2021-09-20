Одномандатники от партии «Единая Россия» лидируют на выборах в Государственную думу в Кировской области

Явка избирателей на выборах в Кировской области составила 45,08%. Фото: Олег ЗОЛОТО

Избирательная комиссия Кировской области объявила предварительные итоги на выборах в Государственную думу. На данный момент обработано порядка 99% бюллетеней.

Выдвинутые в одномандатных округах кандидаты от партии «Единая Россия» уверено лидируют и практически с полной вероятностью сохраняют мандаты. По 105 округу Рахим Азимов набирает 43,76% голосов избирателей, а по 106 округу Олег Валенчук - 31,37% голосов.

Предварительные итоги голосования по одномандатным избирательным округам. Фото: cikrf.ru

По партийным спискам на выборах в Государственную думу в Кировской области лидирует партия «Единая Россия» (29,57%). «Справедливая Россия - За Правду» (18,41%), КПРФ (18,28%), ЛДПР (12,8%), «Новые люди» (8,18%), партия Пенсионеров (3,86%), Коммунисты России (2,09%), остальные меньше 1%.

Напомним, что явка избирателей на выборах в Кировской области составила 45,08%, что выше, чем в 2016 году.