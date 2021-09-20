В Кирове в аварии на нерегулируемом перекрестке пострадала 3-летняя девочка

Ребенок получил травмы в результате бокового столкновения автомобилей. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 18 сентября, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадал 3-летний ребенок. Авария случилась в 17 часов на нерегулируемом перекрестке на улице Володарского у дома №126. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не убедился в безопасности своего маневра, выезжая с второстепенной дороги на главную. После чего он врезался в «Киа Соренто», за рулем которой находилась 34-летняя женщина. В результате аварии 3-летняя девочка-пассажир иномарки получила травмы. Потребовалась ли ей госпитализация не сообщается.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 13 ДТП, в которых 20 человек получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.