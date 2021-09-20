За прошедшие выходные в Кировской области задержали 45 нетрезвых водителей

За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит штраф и лишение водительских прав Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшую пятницу и выходные дни на территории Кировской области задержали 45 нетрезвых водителей. Еще 36 человек сели за руль без прав. Всего за эти три дня сотрудники ГИБДД пресекли 1542 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.

Если вы заметили, что за руль автомобиля садится нетрезвый человек, сообщите об этом по телефону: 112 или 02. Своевременное выявление пьяных водителей поможет предотвратить множество ДТП и сохранить ни одну человеческую жизнь.