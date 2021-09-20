LADA Priora стала самым популярным авто на дизеле на вторичном рынке в Кирове

Спрос на LADA увеличился на 6,9% по сравнению с предыдущим полугодием. Фото: avito.ru

Эксперты «Авито Авто» провели анализ вторичного рынка, выяснив самые популярные авто с дизельным двигателем в 2021 году в Кирове. Информацию предоставила пресс-служба сервиса.

Лидирующую позицию в рейтинге занял автомобиль LADA Priora, спрос на который увеличился на 6,9% по сравнению с предыдущим полугодием. Средняя стоимость LADA на вторичном рынке 187 тысяч рублей.

Второе место в топе по популярности у ВАЗ-2114 со средней стоимостью 83 тысячи рублей. Третью строчку занимает LADA Kalina - 185 тысяч рублей.