«Вятавтодор» заплатит штраф за незаконное трудоустройство бывшего чиновника

За нарушение трудового законодательства подрядная организация заплатит штраф в 60 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Богородском районе на начальника филиала АО «Вятавтодор», а также на саму подрядную организации завели дело об административном правонарушении за незаконное трудоустройство бывшего госслужащего. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники надзорного органа провели проверку и подтвердили факт нарушения трудового законодательства. Выяснилось, что после заключения трудового договора с бывшим работником муниципального образования «Богородское городское поселение» АО «Вятавтодор» не сообщил об этом бывшему работодателю.

В связи с этим прокурор привлек организацию и ее начальника к административной ответственности. За данное нарушение подрядчик заплатит штраф в размере 60 тысяч рублей.