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Общество20 сентября 2021 11:41

В Кирове жители 41 жилого дома останутся без отопления 20 сентября

В центральной части города идут ремонтные работы на теплосети
Маргарита Акагиева
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Жителям домов по улице Преображенской придется померзнуть до ночи.

Жителям домов по улице Преображенской придется померзнуть до ночи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове жителям улицы Преображенской не повезло: на сегодня они остались без отопления. Филиал «Т Плюс» заявил о проведении ремонтных работ 20 сентября.

По сообщению ресурсоснабжающей компании, специалисты будут устранять дефект на теплосети по этой улице. Померзнуть придется жителям 41 многоквартирного дома. Как сообщили в организации, работы пройдут с 9 до 23 часов. После этого подачу отопления возобновят.

Напомним, в минувшее воскресенье без тепла и горячей воды остались жители всего микрорайона Радужный. Из-за аварийных работ ресурса лишились более пяти тысяч человек. Подробнее - здесь.