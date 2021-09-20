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Общество20 сентября 2021 11:34

В Кирове отопление появилось в 3271 жилом доме

В 77% многоквартирных зданий уже пришел долгожданный ресурс
Маргарита Акагиева
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Ресурс продолжают подавать в жилые дома в соответствии с графиком.

Ресурс продолжают подавать в жилые дома в соответствии с графиком.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кирове отопление пришло уже в 77% жилых домов. Данные по состоянию на вечер 19 сентября сообщает филиал «Т Плюс».

Так, на пятый день включения ресурс появился в 3271 жилом доме, за минувшие выходные - 1746. Кроме того, специалисты устранили за прошедшие два дня 51 дефект, который препятствовал подаче тепла и горячей воды.

Напомним, включать отопление в жилых домах Кирова начали с 15 сентября. Процесс подключения всего города пройдет в течение 10 дней с этого срока. Жители могут узнать, когда же им ждать тепла и горячей воды, на карте и графике. Подробнее - здесь.