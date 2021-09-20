В Кирове отопление появилось в 3271 жилом доме

Ресурс продолжают подавать в жилые дома в соответствии с графиком. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кирове отопление пришло уже в 77% жилых домов. Данные по состоянию на вечер 19 сентября сообщает филиал «Т Плюс».

Так, на пятый день включения ресурс появился в 3271 жилом доме, за минувшие выходные - 1746. Кроме того, специалисты устранили за прошедшие два дня 51 дефект, который препятствовал подаче тепла и горячей воды.

Напомним, включать отопление в жилых домах Кирова начали с 15 сентября. Процесс подключения всего города пройдет в течение 10 дней с этого срока. Жители могут узнать, когда же им ждать тепла и горячей воды, на карте и графике. Подробнее - здесь.