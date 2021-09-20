Один человек погиб при пожаре в поселке Санчурск

Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Труда.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кировской области по факту пожара в жилом доме в пгт Санчурск, в котором погиб один человек, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
Трагедия произошла в воскресенье, 19 сентября. Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Труда. Пламя за считанные минуты охватило деревянную постройку. При разборе завалов спасатели обнаружили тело 42-летнего мужчины.
- По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.