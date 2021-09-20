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Происшествия20 сентября 2021 11:12

Один человек погиб при пожаре в поселке Санчурск

Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении
Источник:kp.ru
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Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Труда.

Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Труда.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области по факту пожара в жилом доме в пгт Санчурск, в котором погиб один человек, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Трагедия произошла в воскресенье, 19 сентября. Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Труда. Пламя за считанные минуты охватило деревянную постройку. При разборе завалов спасатели обнаружили тело 42-летнего мужчины.

- По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.