Один человек погиб при пожаре в поселке Санчурск

Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Труда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области по факту пожара в жилом доме в пгт Санчурск, в котором погиб один человек, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Трагедия произошла в воскресенье, 19 сентября. Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Труда. Пламя за считанные минуты охватило деревянную постройку. При разборе завалов спасатели обнаружили тело 42-летнего мужчины.

- По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.