В Радужном возобновили подачу отопления и горячего водоснабжения

Коммунальную аварию устранили вечером 19 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Радужном устранили коммунальную аварию, из-за которой весь микрорайон остался без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Подачу ресурса возобновили вечером 19 сентября.

Напомним, 19 сентября в микрорайоне произошло аварийное отключение отопления и водоснабжения. В зону попали 53 жилых дома и пять социально значимых объектов. Ресурса лишились более пяти тысяч человек.

На месте работали специалисты МУП «КТС». Бригада из шести человек и две единицы техники устраняли аварию. Отопление и горячее водоснабжение поступило в микрорайон вечером - в 20.43, по сообщению регионального МЧС.