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Здоровье20 сентября 2021 10:52

В Кировской области за сутки коронавирусом заразились еще 112 человек

В инфекционных стационарах находятся 3152 пациента
Алексей РомановАлексей Романов
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В отделении реанимации находятся 144 жителя области

В отделении реанимации находятся 144 жителя области

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 20 сентября выявлено 112 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровел 61 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 3152 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 144 пациентам, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 514.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5379 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2802 исследования на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 290 жителей области.