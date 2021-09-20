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Общество20 сентября 2021 10:28

Погода в Кирове с 20 по 24 сентября: практически без дождей, но холодно

Наступившая рабочая неделя не принесет особых сюрпризов
Алексей РомановАлексей Романов
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Жители областного центра скоро смогут любоваться всеми красками осени

Жители областного центра скоро смогут любоваться всеми красками осени

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчане уже начинают забывать, как еще месяц назад страдали от жары и палящего солнца. Нынешние погодные реалии заставляют доставать из шкафа все более теплую одежду. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на наступившую рабочую неделю с помощью сервиса rp5.

В понедельник, 20 сентября, столбик термометра в течение дня не поднимется выше отметки в +8 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный - 3 м/c. Атмосферное давление оптимальное - 758 мм ртутного столба.

Во вторник,21 сентября, особых изменений не произойдет. Воздух днем прогреется лишь до +8 градусов. Дождей также не обещается. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3 м/с, но возможны порывы до 8 м/c. Атмосферное давление в пределах нормы - 756 мм ртутного столба.

В среду, 22 сентября, температура воздуха в течение дня поднимется до +9 градусов. Ожидается облачная погода, но иногда будет проглядывать солнышко. Ветер восточный - 5 м/с. Однако возможно его усиление до 11 м/с. Атмосферное давление - 753 мм ртутного столба.

В четверг, 23 сентября, станет немного теплее. Столбик термометра в течение дня поднимется до +12 градусов. Прогнозируется солнечная погода без осадков. Ветер подует с юго-востока со скоростью до 12 м/c. Атмосферное давление немного опустится и составит 752 мм ртутного столба.

В последний день рабочей недели воздух прогреется до +12 градусов. Ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный - 10-12 м/c. Атмосферное давление пониженное - 746 мм ртутного столба.