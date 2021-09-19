За неделю в Кировской области скончались 13 пациентов с COVID-19

В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 139 пациентам, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области за неделю скончались 13 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе умерли от инфекции 514 жителей региона.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0.9% (средний по России - 2.68%). Регион находится на 40 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кировской области подтверждено 113 новых случаев заражения COVID-19. Читать