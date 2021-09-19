В Слободском районе «шестерка» вылетела с трассы

К ликвидации последствий ДТП привлекались 20 человек. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Слободском районе на 613 км федеральной трассы Р-243 произошла автомобильная авария. По предварительным данным, водитель «шестерки» потерял управление и вылетел с дороги. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.

- К ликвидации последствий ДТП привлекались 20 человек, 7 единиц техники, в том числе от МЧС - 5 человек, 2 единицы техники, - уточнили в ведомстве.

По данным областной Госавтоинспекции, в результате происшествия пострадали шесть человек: водитель и пять пассажиров.

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