На участке собака привлекла внимание и наблюдателей, и членов комиссии.

Елена Савиных пришла на избирательный участок вместе с Бетти. По словам женщины, она просто не могла не взять с собой четвероногого друга. Когда Елена подошла к двери, Бетти перегородила ей дорогу.

Елена Савиных: «Для нас Бетти – член семьи».

- Для нас Бетти – член семьи, - поделилась женщина. – Она с любопытством наблюдала за всей процедурой, а перед тем, как войти в зал, спрыгнула с рук. Так что, можно сказать, что мы с ней вместе проголосовали.

На участке собака привлекла внимание и наблюдателей, и членов комиссии: лохматый избиратель никого не оставил равнодушным.