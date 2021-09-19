В Кировской области начались поиски 16-летнего подростка

Близкие Владислава обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшего. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области начались поиски 16-летнего Владислава Некрасова, который пропал 18 сентября 2021 года. В субботу юноша ушел из дома в пгт Кумены в 16.00, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Близкие и родственники Владислава обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшего.

Приметы:

• Рост - 180 см;

• Телосложение - худощавое;

• Волосы – темно-русы;

• Глаза - светлые.

В момент исчезновения был одет в серую куртку, голубую шапку, темные спортивные штаны, черные кроссовки. С собой также имел темно-зеленную сумку. Известно, что юноша может находиться в селе Вожгалы.

Любую информацию о подростке волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112.