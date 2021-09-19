Двое кировчан обнесли гараж на глазах у владельца

Злоумышленников удалось обнаружить в Вершининском переулке. Фото: vk.com/club150428796

В Кирове росгвардейцы задержали двух молодых людей, которые вломились в чужой гараж и вынесли вещи. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Инцидент произошел в гаражном кооперативе на улице Олега Кошевого. Известно, что двое парней вломились в помещение бокса, один из них держал бутылку за горлышко. Испугавшись, владелец выбежал из гаража, а двое незнакомцев в это время вынесли из него насос и спальный мешок.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии в срочном порядке организовали оперативно-розыскные мероприятия. Через некоторое время злоумышленников удалось обнаружить в Вершининском переулке. Похищенные вещи находились при них. Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.