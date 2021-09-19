В Кировской области к аппаратам ИВЛ подключены 23 человека с COVID-19

3042 человека находятся на стационарном лечении. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 19 сентября выявлено 113 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 139 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 3042 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 139 пациентам, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 512.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5347 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4502 исследования на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 355 жителей области.