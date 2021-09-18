Кировчанин попытался незаметно вынести инструменты, утопив их в краске

Задержать воришку охраннику строительного магазина помогли сотрудники Росгвардии. Фото: 43.rosguard.gov.ru/

Кировские росгвардейцы задержали мужчину, который пытался украсть несколько видов строительного инструмента, утопив его в краске. Уловку злоумышленника быстро разгадали. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Правоохранители прибыли на место в считанные минуты после получения на пульт тревожного сигнала. В магазине их встретил охранник, который сообщил им, что подозреваемый умышленно спрятал в ведрах с краской большое количество инструмента. На кассе мужчина хотел заплатить только за вещество, предназначенное для малярных работ. Сумму ущерба оценили в 17 тысяч рублей.

Злоумышленника разоблачили и для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции.Теперь кировчанину грозит наказание вплоть до лишения свободы.