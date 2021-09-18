В Кирове на улице Макаренко отремонтируют дорогу и тротуар

Полностью завершить работы по благоустройству улицы Макаренко планируют в октябре. Фото: admkirov.ru

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начались работы по асфальтированию улицы Макаренко и обустройству на данном участке нового тротуара. Об этом сообщили в горадминистрации.

Сотрудники подрядной организации АО «Гордормостстрой» уже выполнили фрезерование дорожного покрытия и уложили первый слой асфальта. В ближайшее время рабочие приступят к установке бортового камня. Сдать объект планируется в октябре.

Напомним, что в текущем году в областном центре отремонтировали уже 38 участков дорог. В настоящее время работы ведутся еще на 27 улицах, на благоустройство которых выделили 340 миллионов рублей.