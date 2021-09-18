Актуальный график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа

С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Фото: vk.com/coronavirus43

В Кирове продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса и гриппа. Получить защиту от опасных вирусов можно не только в медицинских учреждениях, но и в мобильных пунктах. Для удобства горожан передвижные бригады работают в нескольких районах областного центра. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Так, медицинские бригады располагаются:

- У ТЦ «Леруа Мерлен» на улице Луганской 53 к.1. В выходные, 18 и 19 сентября, пункт будет работать с 10.00 до 14.00;

- На Театральной площади. Медицинская бригада находится здесь с 09.00 до 17.00 в будние дни и с 08.00 до 15.00 в выходные;

- На площади Маршала Конева. Вакцинироваться тут можно с понедельника по пятницу с 11.00 до 17.00, а в субботу с 10.00 до 14.00;

- В ТЦ «Jam Молл» на улице Горького, 5а. Получить защиту от опасной инфекции кировчане могут здесь с понедельника по субботу с 15.00 до 19.00;

- На площади у Филармонии по будням с 10.00 до 16.00.

Кроме того, все желающие могут поставить прививку в приемном покое Кировских больниц № 5 и №9, а также Регионального эндокринологического центра. С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.