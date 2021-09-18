В Кировской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 111 человек

В инфекционных стационарах области находятся 2875 кировчан Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 18 сентября выявлено 111 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 188 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 2875 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 149 пациентам, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 512. За сутки от COVID-19 скончались два человека.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5333 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4513 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 463 жителя области.