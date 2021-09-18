Кировчанину, выбросившему cожительницу из окна, грозит тюремный срок

На время расследования подозреваемого поместили в следственный изолятор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове будут судить мужчину, который жестоко избил, а после выбросил из окна свою 40-летнюю сожительницу. Подозреваемому грозит длительный тюремный срок. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства выяснили, что преступление произошло в ночь с 15 на 16 сентября в одной из квартир на улице Карла Маркса. Во время распития спиртных напитков между 26-летним кировчанином и его 40-летней сожительницей произошел конфликт. Подозреваемый набросился на собеседницу и с особой жестокостью избил ее. После чего выбросил из окна второго этажа. Выбежав на улицу, разъяренный житель областного центра решил добить потерпевшую, ударив ее головой бетонную отмостку дома. К счастью, на место вовремя прибыли врачи «скорой помощи» и госпитализировали женщину.

Вскоре молодого мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. До решения суда он будет находиться под стражей. Расследование продолжается.