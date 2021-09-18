Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 сентября 2021 9:39

Погода в Кировской области на 18 и 19 сентября: пасмурно и холодно

Наступившие выходные не будут комфортными для прогулок на свежем воздухе
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В эти выходные погода не будет благоволить кировчанам

В эти выходные погода не будет благоволить кировчанам

Фото: Андрей ЗАМАХИН

В Кировской области установилась по-настоящему осенняя погода. Жителям региона остается лишь ностальгировать по ушедшему жаркому и солнечному лету. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на наступившие выходные с помощью сервиса rp.5.

В субботу, 18 сентября, ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха в течение дня не поднимется выше +6 градусов. Ветер северо-западный - 6 м/c, но возможны порывы до 13 м/c. Атмосферное давление близкое к норме - 750 мм ртутного столба.

В воскресенье, 19 сентября, сильных отличий ждать не стоит. Столбик термометра в течение дня установится на отметке +6 градусов. Прогнозируется пасмурная погода и кратковременный дождь. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4 м/c. Атмосферное давление в комфортных значениях - 754 мм ртутного столба.