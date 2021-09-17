В Кирове инженер, по чьей вине погибла пенсионерка, получил год условно

На женщину упало ограждение стройплощадки. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове осудили инженера-строителя местной компании, по чьей вине погибла пенсионерка. Информацию сообщили в областном Следкоме.

Напомним, трагедия произошла 4 мая возле строящегося дома №72 по улице Дерендяева. На проходившую мимо женщину упала часть ограждения. 79-летняя пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм. Возбудили уголовное дело.

Как установило следствие, инженер-строитель фирмы, возводившей здание, не обеспечил должной безопасности объекта и площадки для населения. В частности, он не принял мер по устранению недостатков работ и не проконтролировал состояние восстановленного ограждения. В результате забор из профнастила и прикрепленная к нему стальная стойка с основанием из сломанного бетонного стакана из-за сильного порыва ветра опрокинулись на женщину.

Инженера признали виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть. Кировчанину вынесли приговор: год лишения свободы условно.