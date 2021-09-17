Геннадий Коновалов проголосовал на выборах в Госдуму и ОЗС

Спикер областного парламента шестого созыва Геннадий Коновалов пришел на избирательный участок в первый день голосования. Фото: zsko.ru

С 17 сентября в России стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва. А жителям Кировской области также предстоит определить представителей регионального Законодательного собрания.

Спикер областного парламента шестого созыва Геннадий Коновалов пришел на избирательный участок в первый день голосования.

- Здравомыслящий человек должен ходить на выборы и делать выбор в пользу тех людей, которые будут достойно представлять интересы граждан, будут не только говорить и обещать, но и решать те вопросы, которые или стоят остро для региона, или улучшают нашу жизнь, делают ее более комфортной, - подчеркнул Геннадий Валерьевич.

Кроме того, председатель Законодательного Собрания Кировской области оценил организацию голосования и контроль за ходом выборов. На данный момент на базе ВятГУ открыт Центр общественного наблюдения, в который поступает информация со всех 949 камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, установленных на избирательных участках региона.

- Это хорошее подспорье для наблюдателей и для кандидатов - все наглядно, открыто, - отметил Геннадий Коновалов.

Геннадий Валерьевич добавил, что в выборной кампании задействованы все парламентские партии, а также новые политические объединения: «В выборах участвует много молодых людей. Это замечательно. Люди неравнодушны, это заслуживает положительной оценки».