В Кирове в октябре отремонтируют восемь участков улиц

Сейчас в Кирове идут работы на 27 участках улиц, и еще восемь отремонтируют дополнительно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кирове дополнительно отремонтируют еще восемь улиц. Как рассказали в горадминистрации, в 2021 году восстановили 38 участков дорог. Сейчас подрядчик приводит в порядок 27 объектов, на которые выделили 340 миллионов рублей. Специалисты занимаются фрезерованием, установкой бортового камня и обустройством обочин. Пока что погода не позволяет приступить к другим видам работ.
Что касается восьми дополнительных улиц, то их отреставрируют за счет экономии на дорожных аукционах. Привести в порядок собираются участки следующих улиц:
- Лесная в Лянгасово - от Гражданской до Комсомольской;
- Крутикова - от А. И. Мельникова до Кутшо;
- Чехова - от переулка Дерендяева до дома № 44 по Октябрьскому проспекту;
- Шинников - от улицы Лепсе до Добролюбова;
- Геолога Кассина - от Трактовой до Цветочной;
- Филатова - от Павла Корчагина до дома № 43;
- Интернатская в Нововятске - от Пушкина до Льва Толстого;
- Октябрьская в Нововятске - от дома № 1 до дома № 19.
Сейчас выбирается подрядчик, который займется этими работами. Ремонтом, ориентировочно, займутся в ноябре.