В Кирове в октябре отремонтируют восемь участков улиц

Сейчас в Кирове идут работы на 27 участках улиц, и еще восемь отремонтируют дополнительно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове дополнительно отремонтируют еще восемь улиц. Как рассказали в горадминистрации, в 2021 году восстановили 38 участков дорог. Сейчас подрядчик приводит в порядок 27 объектов, на которые выделили 340 миллионов рублей. Специалисты занимаются фрезерованием, установкой бортового камня и обустройством обочин. Пока что погода не позволяет приступить к другим видам работ.

Что касается восьми дополнительных улиц, то их отреставрируют за счет экономии на дорожных аукционах. Привести в порядок собираются участки следующих улиц:

- Лесная в Лянгасово - от Гражданской до Комсомольской;

- Крутикова - от А. И. Мельникова до Кутшо;

- Чехова - от переулка Дерендяева до дома № 44 по Октябрьскому проспекту;

- Шинников - от улицы Лепсе до Добролюбова;

- Геолога Кассина - от Трактовой до Цветочной;

- Филатова - от Павла Корчагина до дома № 43;

- Интернатская в Нововятске - от Пушкина до Льва Толстого;

- Октябрьская в Нововятске - от дома № 1 до дома № 19.

Сейчас выбирается подрядчик, который займется этими работами. Ремонтом, ориентировочно, займутся в ноябре.