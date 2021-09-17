В Кирове врачи спасают жизнь ребенку с врожденным ихтиозом

Ребенок находится в больнице на лечении под присмотром врачей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировские врачи спасают жизнь шестилетнему пациенту с ихтиозом - мальчику-«рыбке». Об этом рассказали в областном Минздраве.

У этого ребенка редкое генетическое заболевание - врожденный ихтиоз. При нем кожа покрывается чешуйками и постоянно шелушится. Мальчика взяли под контроль и следили за его здоровьем в течение всей его жизни, оказывая необходимую помощь. Дело в том, что ихтиоз провоцирует возникновение и других заболеваний. Однако лекарства могут вызывать осложнения в виде мочекаменной болезни, что и произошло, к сожалению.

Случай стал для кировских врачей уникальным и сложным, поскольку это заболевание крайне редко проявляется в детском возрасте. Кроме того, ребенок, помимо ихтиоза, болеет остеопорозом, что чревато разрушением костей в ходе лечения. Однако выход нашелся.

Сейчас мальчику дробят камни с помощью ультразвука. Лечение проходит в Кировской областной клинической больнице. У маленького пациента наблюдается положительная динамика. Родители отзываются о работе врачей с большой благодарностью.