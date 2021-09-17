В Кировской области за сутки два человека скончались от COVID-19

На лечении в инфекционных отделениях находятся 2767 жителей области. Фото: Алексей Гмызин

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 17 сентября выявлено 112 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 153 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 2767 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 142 пациентам, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 510. За сутки от COVID-19 скончались два человека

В амбулаторных условиях проходят лечение 5203 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4685 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 436 жителей области.