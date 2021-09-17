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Происшествия17 сентября 2021 11:27

Один человек погиб при пожаре в селе Юма

Возгорание могло произойти из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электроприборов
Андрей Сергеев
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За считанные минуты пламя охватило деревянную постройку.

За считанные минуты пламя охватило деревянную постройку.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователи устанавливают причины пожара в селе Юма, в котором погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Трагедия произошла в среду, 15 сентября, в селе Юма Свечинского района. Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Коммуны. За считанные минуты пламя охватило деревянную постройку. При разборе завалов спасатели обнаружили тело 33-летнего мужчины.

- По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электроприборов, - сообщили в СК РФ по Кировской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.