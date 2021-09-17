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Общество17 сентября 2021 11:12

В Кирове перекресток Октябрьского проспекта и Карла Маркса сделают круговым

Власти ищут подрядчика, который разработает проектную документацию
Маргарита Акагиева
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Движение на перекрестке сделают круговым. Фото: pixabay.com

Движение на перекрестке сделают круговым. Фото: pixabay.com

В Кирове собираются сделать круговым пересечение Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса. Сейчас власти ищут подрядчика, который разработает проектную документацию на капремонт перекрестка с устройством движения. Информация появилась на сайте госзакупок.

На данный момент идет этап подачи заявок на электронный аукцион. Принимать их будут до 12 октября. 18 октября состоится сам конкурс.

Известно также, что начальная цена контракта - 3,69 миллиона рублей. Средства пойдут из городского бюджета. Подрядчик должен составить проектную документацию до 30 апреля 2022 года. Срок начала строительства развязки неизвестен.