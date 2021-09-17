В Кирове «сплошные проверки» водителей запланированы на 17 сентября

Профилактическое мероприятие предполагает остановку транспортных средств на заранее выбранных участках дорог. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 17 сентября, в Кирове традиционно пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Рейды запланированы на территории двух районов: Ленинского и Нововятского, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

- Профилактическое мероприятие предполагает остановку транспортных средств на заранее выбранных участках дорог в областном центре, - уточнили в ГИБДД.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.