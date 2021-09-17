Один человек погиб в массовом ДТП на трассе «Вятка»

От удара иномарка загорелась. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области в результате столкновения четырех автомобилей на трассе «Вятка» погиб один человек и один получил травмы. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В четверг вечером, 16 сентября, на 419 км федеральной автодороги «Вятка» произошло столкновение четырех автомобилей: Renault LOGAN, Lada Vesta , грузовик и лесовоз. От удара иномарка загорелась. Кадры с места происшествия появились в группе «Злой Кировчанин».

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- По предварительным данным, в автомобильной аварии погиб один человек, еще один получил травмы, - сообщили в ГИБДД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии.