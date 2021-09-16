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Общество16 сентября 2021 18:00

В Кирове установят сигнальные столбики на Октябрьском проспекте и улице Воровского

Таким образом власти надеются снизить аварийность на дорогах
Маргарита Акагиева
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На Октябрьском проспекте уже выстроился ряд столбиков. Фото: vk.com/urban_kirov

На Октябрьском проспекте уже выстроился ряд столбиков. Фото: vk.com/urban_kirov

В Кирове начали устанавливать делиниаторы - сигнальные столбики, устройства для разделения потоков. Первые из них появились на Октябрьском проспекте, о чем сообщили в паблике «Архитектура и урбанистика в Кирове».

- На Октябрьском проспекте от улицы Милицейской до Пролетарской устанавливают делиниаторы. Странно, что администрация не уведомляет вообще нигде о проведении таких работ, - комментирует паблик.

Как пояснили в горадминистрации, это поможет сделать дорожное движение на аварийных участках улицы безопаснее. Так, от жителей города неоднократно поступали жалобы на водителей, которые пытаются объехать установленные на проспекте шумовые полосы перед пешеходным переходом. При этом они проезжают по разделительной полосе, где стоят пешеходы. Благодаря столбикам подобный маневр будет исключен.

Делиниаторы установят и на улице Воровского, в районе ТЦ «Глобус». На участке от улицы Производственной до Екатерины Кочкиной нарисована двойная сплошная, которую автомобилисты часто пересекают при заезде и выезде на парковки и дворы. Поэтому этот отрезок дороги также оградят.