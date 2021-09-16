В Нолинске 19-летние парни вывезли знакомого в лес в багажнике и привязали к дереву

Молодого человека вывезли в лес и привязали тросом к дереву, оставив так на ночь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нолинске задержали двоих 19-летних молодых людей, которые вывезли своего приятеля в лес в багажнике автомобиля. Подробности рассказали в областном УМВД.

Как выяснилось, потерпевший накануне вечером встретил на улице Нолинска своих знакомых. Те очень «обрадовались» встрече - насильно усадили его в автомобиль и вывезли на окраину города, где и избили. Удары сопровождались требованиями отдать деньги - якобы в счет погашения некого долга. Когда требования не увенчались успехом, парни запихали «должника» в багажник и вывезли в лес, после чего привязали тросом к дереву свою жертву и удалились, оставив его ночевать на природе. К счастью, молодой человек сумел освободиться и вернуться в город.

Сотрудники угрозыска установили местонахождение парней. Их доставили в отдел и опросили. В ближайшее время материалы проверки передадут в Следком, который будет принимать решение о возбуждении уголовного дела.