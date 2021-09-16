В Кирове подвели итоги регионального этапа конкурса «лучший водитель такси»

Победитель областного конкурса поборется за звание лучшего таксиста России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове прошел региональный этап всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России - 2021». В мероприятии приняли участие 14 таксистов из разных районов области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Для победы водителям нужно было справиться с теоретическим и практическим заданием. Первый заключался в оценке знаний правил дорожного движения, оказания первой медицинской помощи и истории родного края. Далее участники конкурса должны были показать свои профессиональные умения: выполнить скоростное маневрирование, проехать фигуры и правильно установить детское кресло.

Победителем стал 27-летний Илья Скурихин, который работает водителем уже 8 лет. Он отправится на финал конкурса, где поборется за звание лучшего таксиста России.