Кировские врачи провели сложнейшую операцию по удалению труднодоступной опухоли

Успешно провести операцию удалось благодаря совместной работе высококлассных хирургов. Фото: vk.com/medkirovru

Кировские врачи центров онкологии и травматологии совместно провели сложнейшую операцию. Они удалили у пациентки опухоль размером 5 см, которая располагалась в труднодоступном и опасном месте. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Новообразование у жительницы областного центра выявили во время обследования в женской консультации. Томография показала опухоль в малом тазу. Кировчанке требовалась срочная операция.

Сложность заключалась в том, что по поверхности образования проходили сосуды и нервы, повредив которые, пациентка могла остаться без движения. Для успешного проведения операции был привлечен опытный нейрохирург кировского Центра травматологии.

К счастью, все прошло благополучно. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и благодарит врачей.