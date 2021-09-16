Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 13:30

В Шабалинском районе установили карантин по трихинеллезу

Один из добытых в муниципалитете медведей оказался заражен
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Добытый медведь оказался зараженным.

Добытый медведь оказался зараженным.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Шабалинском районе установили карантин по трихинеллезу. Об этом сообщили в управлении ветеринарии по Кировской области.

Как выяснилось, болезнь обнаружили у одного из медведей, добытых на территории охотничьих угодий в Шабалинском районе. В связи с этим в муниципалитете установили ограничительные мероприятия с 10 сентября сроком на один год. На данный момент в регионе насчитывается еще четыре неблагополучных пункта по трихинеллезу, помимо вышеуказанного - в Даровском, Кикнурском, Немском и Унинском районах.

Мероприятия по ликвидации заболевания продолжаются.

СПРАВКА «КП»

Трихинеллез - острое и хроническое заболевание, вызываемое паразитированием в тканях человека личинок червей рода Трихинеллы. В организм они попадают вместе с мясом, которое прошло недостаточную термическую обработку. Болезнь может вызывать различные осложнения - на сердце, легкие и другие органы.