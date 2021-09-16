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Общество16 сентября 2021 13:28

Три автомобильных аварии произошли с пассажирскими поездами на переездах ГЖД

Всего с начала года зафиксировано 12 ДТП
Андрей Сергеев
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Горьковская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды.

Горьковская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды.

Фото: Виталий КАРНАУХ

С начала года на переездах Горьковской железной дороги произошло 12 аварий автомобилей с поездами, из них три с пассажирскими составами. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

- На данный момент завершены расследования по трем случаям столкновений автомобилей с поездами, - уточнили в пресс-службе ГЖД. - Водители совершившие правонарушения, привлечены к административной ответственности.

Сообщается, что с виновников ДТП удалось взыскать более четырех миллионов рублей. По остальным инцидентам расследования продолжаются. Добавим, что за минувший год подобных аварий было почти в два раза меньше - семь.