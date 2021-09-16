Три автомобильных аварии произошли с пассажирскими поездами на переездах ГЖД

Горьковская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды. Фото: Виталий КАРНАУХ

С начала года на переездах Горьковской железной дороги произошло 12 аварий автомобилей с поездами, из них три с пассажирскими составами. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

- На данный момент завершены расследования по трем случаям столкновений автомобилей с поездами, - уточнили в пресс-службе ГЖД. - Водители совершившие правонарушения, привлечены к административной ответственности.

Сообщается, что с виновников ДТП удалось взыскать более четырех миллионов рублей. По остальным инцидентам расследования продолжаются. Добавим, что за минувший год подобных аварий было почти в два раза меньше - семь.