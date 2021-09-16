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Происшествия16 сентября 2021 13:55

В кировском ресторане задержали посетителя со шприцем

При себе у него также нашли пакетик с неизвестным веществом
Маргарита Акагиева
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Молодой человек пришел в ресторан со шприцем и пакетиком с непонятным веществом.

Молодой человек пришел в ресторан со шприцем и пакетиком с непонятным веществом.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кирове росгвардейцы задержали молодого человека со шприцем и пакетиком с неизвестным веществом. Об инциденте сообщили в пресс-службе ведомства.

Сигнал «тревога» поступил из ресторана на Октябрьском проспекте. К прибывшим на место стражам порядка обратилась одна из работниц заведения. По ее словам, один из посетителей ведет себя не слишком адекватно и довольно странно, плюс речь у него оказалась несвязной, хотя запаха алкоголя от него не ощущалось.

Росгвардейцы обратились к самому посетителю - молодому человеку 31 года. На вопрос о наличии у него запрещенных веществ тот с неожиданной честностью извлек из кармана шприц и пакетик с неизвестным содержимым. Наркомана немедленно задержали и передали впоследствии приехавшим на вызов сотрудникам полиции. Пакетик направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.