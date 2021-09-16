Ставропольская фирма пополнила бюджет Кирова почти на три миллиона рублей

Ставропольская фирма поставила в Киров продукцию на 2,6 миллиона рублей вместо 17. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставропольская фирма заплатила Кирову более 2,6 миллиона рублей. Компанию оштрафовали за срыв поставок, сообщает горадминистрация.

Как выяснилось, между предприятием и кировским Комбинатом продовольствия и соцпитания был заключен договор по поставке свежих фруктов и овощей. Срывы начались буквально с первых дней, сообщает мэрия. Невыполненными оказались полсотни заявок.

Контракт расторгли в одностороннем порядке, поскольку фирма подвезла товар на 2,6 миллиона рублей вместо 17, по договору. Сумму удержали в качестве штрафа. Поставщик не согласился и подал в суд, который с треском проиграла, не сумев предоставить ни одного доказательства объективных причин, мешающих привозу товара. Взысканную сумму перечислили в бюджет Кирова.