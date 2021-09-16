Кировчанин, слуайно застреливший на охоте знакомого, предстанет перед судом

Трагедия произошла во время охоты на лося в лесах Орловского района Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове перед судом предстанет мужчина, который случайно застрелил на на охоте своего знакомого. Подозреваемому грозит длительный тюремный срок. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Представители ведомства доказали, что 26 декабря 2020 года 54-летний подсудимый в компании знакомых охотился на лося в лесах Орловского района. В определенный момент мужчина заметил несколько диких животных, которые переходили дорогу. Кировчанин решил, что упускать такой шанс нельзя и выстрелил. Однако пуля, предназначенная для парнокопытного, попала в его 46-летнего товарища, стоявшего неподалеку.

Раненого мужчину госпитализировали. Несмотря на все усилия медиков, он скончался в больнице.

На 16 сентября текущего года расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора.