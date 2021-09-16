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Происшествия16 сентября 2021 12:25

В Кирове на Молодой Гвардии сбили пешехода

Авария произошла вечером 15 сентября
Андрей Сергеев
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В результате ДТП мужчина получил травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В результате ДТП мужчина получил травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами японского кроссовера пострадал 38-летний мужчина. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинпекции.

В среду вечером, 15 сентября, около дома №57 на улице Молодой Гвардии произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 41-летний водитель Mazda CX-5 сбил 38-летнего пешехода.

- В результате происшествия мужчина получил травмы, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло девять ДТП, в которых девять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.