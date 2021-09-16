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Общество16 сентября 2021 12:05

Отопление поступило в 952 жилых дома в Кирове

Остальные горожане получат его в течение 10 дней
Маргарита Акагиева
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За первые сутки подачи отопления ресурс появился в 22,4% жилых домов Кирова.

За первые сутки подачи отопления ресурс появился в 22,4% жилых домов Кирова.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К кировчанам начало приходить тепло. По данным «Т Плюс», за первый день включения отопление пришло уже в 952 объекта, что равно 22,4% жилых домов города.

Напомним, что отапливать жилища кировчан начали с 15 сентября. Тепло должно прийти во все дома города в течение 10 дней, согласно графику. Ознакомиться с ним, а также с картой подачи тепла можно на сайте компании. Если в ваш дом не поступило отопление в нужный срок, обратитесь в управляющую компанию.

В социальные объекты - школы, детсады, больницы и другие - отопление начали подавать еще с 8 сентября. По состоянию на 13 сентября ресурс появился в 133 муниципальных образовательных учреждениях.

Напомним, ранее прокуратура нашла 178 нарушений при подготовке к отопительному сезону-2021. Подробнее - здесь.