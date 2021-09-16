В Кирове водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе

Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 15 сентября, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Неприятный инцидент случился в 19 часов 34 минуты на улице Романа Ердякова у дома № 42А/7. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Ниссан» не успел вовремя заметить 37-летнего мужчину-пешехода и своевременно затормозить. В результате пострадавший получил травмы различной степени тяжести. Потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки, 15 сентября, на территории Кировской области произошло девять ДТП, в которых девять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.