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Общество16 сентября 2021 11:39

В Кировской области с 15 сентября открыт сезон охоты на зайца

Он продлится до 28 февраля 2022 года
Андрей Сергеев
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Министерство обращает внимание охотников на необходимость соблюдения требований правил охоты.

Министерство обращает внимание охотников на необходимость соблюдения требований правил охоты.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 15 сентября в Кировской области начался сезон охоты на зайца, лисицу и енотовидную собаку. Добыча пушных животных будет разрешена до 28 февраля 2022 года, сообщили в региональном министерстве охраны среды.

Получит разрешение на добычу животных в общедоступные угодья можно в Управлении охраны и использования животного мира министерства, в центрах «Мои документы» и на портале государственных услуг.

Отметим, что по данным министерства, в регионе обитает около 84 тысяч зайцев. В минувшем сезоне было добыто 11 тысяч особей.