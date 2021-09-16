Кировчанин может сесть в тюрьму за избиение полицейского

Мужчина задержан и в отношении него ведется расследование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 54-летнего жителя Кирова завели уголовное дело за нападение на сотрудника полиции. Мужчине грозит тюремное заключение. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства выяснили, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого за совершение мелкого хулиганства. Во время разговора с сотрудником полиции, кировчанин вел себя грубо и в определенный момент накинулся на стража порядка и нанес тому несколько ударов.

В настоящее время мужчина арестован. Согласно закону, к нему может быть применено наказание в виде штрафа, принудительных работ, а также ограничения и лишения свободы. Расследование продолжается.