Врача из Кирово-Чепецка, по вине которого умер пациент, осудили

Суд также на 1 год лишил заведующего отделением права заниматься врачебной деятельностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке вынесли приговор заведующему отделением одной из городских больниц, по вине которого скончался пациент. Медицинскому работнику назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы и на 12 месяцев лишили его права заниматься врачебной деятельностью. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства смогли доказать вину осужденного. Выяснилось, что на прием к врачу пришел мужчина с жалобами на плохое самочувствие. Заведующий отделением осмотрел пациента, изучил результаты анализов и отправил домой, не проведя комплексного обследования.

На следующий день мужчине стало хуже. Ему вызвали «скорую помощь», которая отвезла его в больницу. Несмотря на все усилия медиков, потерпевший скончался.

На врача завели уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Приговор суда уже вступил в законную силу.