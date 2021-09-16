В Кировской области подтверждено 113 новых случаев заражения COVID-19

На лечении в инфекционных отделениях находятся 2650 жителей области. Фото: Алексей Гмызин

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 16 сентября выявлено 113 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровел 151 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 2650 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 148 пациентам, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 506.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5035 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4476 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 480 жителей области.